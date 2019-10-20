بركان غضب فى الإسماعيلية.. ومجلس الدراويش يدرس إقالة الصربي ميودراج

يدرس مسئولو نادى الإسماعيلى إقالة الصربي ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع نتائج الفريق فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.



وتلقى الإسماعيلى هزيمة مفاجأة أمام حرس الحدود بملعبه "الإسماعيلية" أول أمس بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز، وهو الأمر الذى أدى إلى غضب جماهيرى كبير تجاه الفريق والجهاز الفنى بقيادة ميودراج وأصبحت هناك أصوات قوية داخل مجلس الدراويش تنادي برحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الهزيمة أمام حرس الحدود تعد الثانية للفريق فى أول 4 مباريات له بالدورى بعد إن كان تلقى هزيمة أمام المصري وفاز الإسماعيلي فى مباراتين أمام الجونة ووادى دجلة.



وستحدد مباراتا الإسماعيلى أمام الجزيرة الإماراتى المقرر إقامتهما فى دور الـ 16 من منافسات البطولة العربية مصير مستقبل ميودراج مع الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة، ففى حال تلقى الدراويش أى نتائج سلبية أخرى فمن المؤكد رحيل المدير الفنى الصربي عن الفريق.

