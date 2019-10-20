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رياضة

من إيقاف مرتضى منصور لرفض لعب السوبر الإفريقي.. أزمات الزمالك وكاف عرض مستمر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:48 م
مرتضى منصور و الكاف
مرتضى منصور و الكاف
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عمر سلامة
يواجه نادى الزمالك العديد من الأزمات خلال الفترات الأخيرة مع الإتحاد الأفريقى لكرة القدم ولا تلبث أن تهدأ أزمة إلا وتبدأ أخرى.. من إيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حتى الأزمة المثارة الأخيرة التي تتعلق بمباراة القلعة البيضاء وجينيراسيون فوت السنغالي.

ويرصد موقع "صدى البلد" أبرز الأزمات التى واجهت الزمالك مع كاف خلال الآونة الأخيرة:

البداية كانت مع إعلان لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التى أدلى بها فى وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وعمرو فهمي سكرتير "كاف".


ثم توالت الأزمات بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية و مشاركته فى السوبر الأفريقى ضد الترجى التونسى حيث ظهرت بعض التسريبات التي تشير إلى أن الكاف قد قرر لعب مباراة السوبر فى قطر وهو الذى رفضه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، ورفض فكرة خوض فريقه المباراة في قطر، على هامش الأزمة السياسية بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر في السنوات الأخيرة.

وفتح مرتضى منصور النار على مسؤولي الدولة القطرية من خلال مداخلاته الإعلامية المختلفة، وهدد "كاف" أكثر من مرة في حال اختيار قطر لاستضافة البطولة القارية.


والآن لا صوت يعلو فوق صوت لقاء الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون فوت والتى نشبت بين إدارة القلعة البيضاء وبين إدارة الفريق السنغالي الذي رفض خوض مباراة الإياب على ملعب برج العرب نهاية الشهر الماضي قبل أن يفصل الكاف في الأمر ويُقرر إعادة هذه المواجهة يوم 24 من الشهر الجاري في استاد السلام.
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