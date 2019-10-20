فوائد أكل العسل للبشرة .. علاج الشيخوخة ومنع التشققات الأبرز

فوائد اكل العسل للبشرة، متعددة، حيث يعمل العسل كمرطب طبيعي للجلد والبشرة، وكما أنه يعالج حب الشباب والبقع الداكنة، ويبقى البشرة رطبة، كما يسرع العسل عمليات شفاء خلايا الجلد، أو تفشي الإكزيما، فضلا عن الإسراع في التئام ويقلل الالتهاب، لذلك فى سياق التقرير التالى سنتعرف على فوائد اكل العسل للبشرة.



فوائد أكل العسل للبشرة



1- يحارب حب الشباب، حيث يمتص العسل الشوائب من مسام الجلد ويعمل كعامل تطهير، ولأنه مطهر طبيعي، وذلك من خلال وضع كمية صغيرة على فكك واتركيه لمدة 30 دقيقة.



2- يساعد في علاج التجاعيد، حيث يعمل العسل كمرطب طبيعي ، مما يعني أنه يرطب الطبقات العليا من الجلد.، هذه الرطوبة الزائدة يمكن أن تساعد في تحسين التجاعيد، كما أنه يهدئ المناطق الجافة والمهيجة والحساسة.



3- يحارب العسل الشيخوخة من خلال خلط ملعقة كبيرة من العسل مع كمية مساوية من الحليب كامل الدسم، ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة. يمكنك أيضًا تدليك الخليط أثناء استخدامه لأنه يحسن الدورة الدموية ويشد الجلد.



4- يتلاشى ندبات حب الشباب، لأن العسل مرطب طبيعي، فقد يساعد في علاج ندبات حب الشباب.



5- يخفف الشفاه المشقوقة، باستخدام العسل النقي فقط على الشفاه يمكن أن يساعد تخفيف الشفاه المشقوقة، من خلال تناول بعض العسل على شفتيك قبل الذهاب للنوم واتركيه طوال الليل، حيث يمتص العسل في البشرة ويجعل شفتيك ناعمة ونضرة مع الاستخدام اليومي.



6- يعالج البشره الجافة، فمزيج من العسل واللبن يمكن أن يساعد في علاج البشرة الجافة والقشاري، حيث يمكنك خلط ملعقة كبيرة من اللبن غير المحلى وغير المنعش مع ملعقة كبيرة من العسل، و نشر الخليط على وجهك والحفاظ عليه لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه بالماء الدافئ.



7- ينظف البشره، فـ العسل يساعد على إزالة الأوساخ من الجلد، ما عليك سوى تناول نصف ملعقة صغيرة من العسل على أصابعك، والعمل على تسخينه عن طريق فرك بين أصابعك.



8- يزيل البثور، فـ العسل يمكن أن يعمل على إزالة البثور من خلال وضع طبقة سميكة من العسل البثور والحفاظ عليها لمدة 24 ساعة.



9- يساعد في تبييض البشرة، قد يساعد العسل في تبييض بشرتك بعدة طرق، فخصائصه المضادة للبكتيريا تعمل على تهدئة الالتهابات والدفاع عن الجلد من الجراثيم، كما يرطب البشرة.



مصدر المعلومات موقع stylecraze.