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فيديو جراف

فيديو جراف| شاب ينهى حياته والسبب غريب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أقدم رجل في الثلاثين من عمره على الانتحار وقام بتصوير الحادث على الهواء مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة بيرم الروسية، يوم 18 أكتوبر الجاري.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن رجل يدعى ميخائيل، قام بتصوير مقطعين من الفيديو، حيث يكشف في الأول عن نواياه الإقدام على الانتحار ويحكي عن علاقته السيئة مع زوجته أما في الفيديو الثاني فيظهر كيف يقفز من النافذة ما يؤدي إلى موته.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد .
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