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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - طناح

ارشيفيه
ارشيفيه

شهد طريق المنصورة طناح أمام قرية سللنت بمحافظة الدقهلية انقلاب سيارة ميكروباص ما أدى إلى إصابة ٨ أشخاص بإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج اللازم .

وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة طناح امام قرية سللنت التابعة للمركز ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة ٨ أشخاص بإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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