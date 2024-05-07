إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - طناح

شهد طريق المنصورة طناح أمام قرية سللنت بمحافظة الدقهلية انقلاب سيارة ميكروباص ما أدى إلى إصابة ٨ أشخاص بإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج اللازم .

وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة طناح امام قرية سللنت التابعة للمركز ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة ٨ أشخاص بإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.