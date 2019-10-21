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رياضة

بعد حصد 14 ميدالية .. وزير الشباب والرياضة يستقبل أبطال مصر ذوى الإعاقات الذهنية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:28 ص
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
يستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، البعثة المصرية من لاعبين وإداريين ومشرفين المشاركة في بطولة العالم للاعبين ذوي الإعاقات الذهنية، بمطار القاهرة الدولى فور عودتهم من أستراليا ، بعد أن حققوا 14 ميدالية في منافسات البطولة التي أقيمت بأستراليا في الفترة من 12 حتى 19 أكتوبر 2019.

أحرز اللاعبون ميدالية فضية وأخرى برونزية في السباحة، و 8 ميداليات في ألعاب القوى بواقع 6 ذهب، و ميدالية فضية وميدالية برونزية، و4 ميداليات في تنس الطاولة مقسمين إلى ميداليتين فضية وميداليتين برونزية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالأداء المتميز للاعبي مصر من ذوى القدرات والهمم في المراحل المختلفة بمنافسات بطولة العالم للإعاقات الذهنية بأستراليا، وقدرتهم على تحقيق الفوز في منافسات البطولة تأكيدًا على قدراتهم وتميزهم في مختلف الألعاب الرياضية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى تكريم البعثة المصرية عقب عودتهم من أستراليا تقديرًا لحسن أدائهم وتمثيلهم المشرف لمصر في البطولة، والذي كُلل بالفوز بـ 14 ميدالية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم لأبناء مصر الرياضيين ومن ذوى القدرات والهمم استعدادًا للمشاركات الدولية فى مختلف البطولات.
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