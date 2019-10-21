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منوعات

الجمعة القادمة.. الأرض على موعد مع حدث فضائي جديد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:46 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أن كويكب سيقترب من كوكب الارض يوم 25 أكتوبر الجاري، وأشارت الوكالة إلى أن الكوكب سيقترب من الأرض.

وفقا لما ورد في «روسيا اليوم»، أن وكالة الفضاء الأامريكية ناسا، أعلنت أن الأرض على موعد مع كويكب صغير للغاية وأنه سيصل إلى مسافة قريبة جدا من الارض ستكون يوم 25 أكتوبر.

كما أضافت الوكالة أن ذلك الكويكب لا يشكل خطورة على الأرض فإنه لن يقترب بالشكل المؤذي للأرض نظرا لحجمه الصغير الذي يبلغ طوله بين 400 متر وكيلومتر واحد.

جدير بالذكر أن الكويكب اكتشف في 18 أبريل عام 1998 وهو أصغر بكثير من الكواكب وينسب إلى مجموعة "أبولو".
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