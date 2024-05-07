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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جروسي: أقترح إجراءات ملموسة من أجل استعادة الثقة في البرنامج النووي الإيراني

جروسي
جروسي

توجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى إيران الإثنين، على أمل تعزيز مراقبة الوكالة للأنشطة النووية لطهران بعد انتكاسات مختلفة، لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إنه لا يملك سوى نفوذ محدود، ويجب عليه توخي الحذر إزاء الوعود غير القابلة للتحقيق. 

وهذه أول زيارة يقوم بها مدير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران منذ مارس 2023 حين اجتمع مع الرئيس إبراهيم رئيسي.

التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الاثنين، في طهران وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وقال إنه اقترح "إجراءات ملموسة من أجل استعادة الثقة" في البرنامج النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يشارك غروسي في مؤتمر "الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية"، ويعقد اجتماعات "مع أعلى المسؤولين والسياسيين في البلاد"، وفق وكالتي "مهر" و"إسنا" الإيرانيتين.

وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أعلن الأسبوع الماضي أن غروسي سيعقد "اجتماعات" مع مسؤولين إيرانيين، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

والتقى غروسي بعد الظهر وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وكتب غروسي لاحقا على حسابه على منصة اكس، أنه "اقترح مجموعة تدابير عملية ملموسة" تهدف إلى "إعادة عملية بناء الثقة" و"زيادة الشفافية".

وهذه أول زيارة يقوم بها مدير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران منذ آذار/مارس 2023 حين اجتمع مع الرئيس إبراهيم رئيسي.

والوكالة الدولية للطاقة الذرية مكلفة التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. لكن منذ العام 2021، قلصت عمليات التفتيش بشكل كبير، وفصلت كاميرات مراقبة، وسحب اعتماد مجموعة من الخبراء.

ومن المقرر أن يلقي غروسي كلمة في المؤتمر حول الطاقة النووية، الذي يستمر حتى الأربعاء في محافظة أصفهان (وسط)، حيث تقع منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وقال إسلامي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، إن "التعاون مع الوكالة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية... أولوية في سياسات" طهران.

وأضاف: "نأمل أن تتمكن الوكالة من القيام بدورها كمؤسسة دولية مستقلة، بعيدا من الضغوط السياسية".

وأضاف أن "مستوى عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية" على المواقع النووية الإيرانية "أعلى من مستوى أي دولة أخرى في التاريخ كله".

ايران رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة

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