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حوادث

مفاجأة.. حارس مدير أمن الإسكندرية ينهار باكيا أمام المحكمة خلال قضية محاولة الاغتيال

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:33 م
محاولة اغتيال مدير
محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق
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أحمد مهدي
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق.

واستمعت المحكمة لشهادة حارس اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق، والذى كان يرافقه داخل سيارته يوم الحادث، والذي قال إن الارهاب الاسود استهدف اللواء مصطفى النمر بسبب تواجده الدائم في الشارع.

وتابع الشاهد: «ربنا مش هيسامح تلك العناصر الارهابية»، واصفا اياهم بـ "الظلمة"، مشيرا الي ان نجله البالغ من العمر 28 عاما كان أحد ضباط القوات المسلحة واستشهد في حادث ارهابي ايضا، وبكى الشاهد قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل"، ثم استند الي سور المحكمة وأخبر الهيئة بأنه أصيب بوعكة صحية فأمرت المحكمة بإحضار طبيب له.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت النيابة أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات لانهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.
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