الاستقالة هى الحل.. متظاهرو لبنان يردون بعنف على انقلاب الحريري المالي.. اعرف مطالبهم

رد الناشطون اللبنانيون المتواجدون في الميادين بعنف على خطة الإصلاح الحكومي التي قدمها رئيس الوزراء سعد الحريري.



وطالب الناشطون والمتظاهرون فى بيان اليوم برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ من خارج المنظومة الحاكمة وذات صلاحيات استثنائية، تعمل على تجاوز العقبات الطائفية والسياسية لصالح كافة مواطني لبنان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية وعربية.



ورفض المتظاهرون في طرابلس ما جاء في كلمة الحريري وطالبوه باستقالة الحكومة.



ووصف الحريري القرارات الإصلاحية المتخذة بأنها (انقلاب مالي) على السياسات التي كانت معتمدة سابقا، معتبرًا أن التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان، مؤكدًا إنه يؤيد مطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة.



وقال الحريري: لن أطلب من المتظاهرين وقف الاحتجاجات، والقرارات الإصلاحية خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية مع الاستعانة بمستشارين ماليين للتعامل مع قضية قطاع الاتصالات، علاوة على التعامل مع مشكلة مكافحة عمليات التهريب عبر الحدود.



ومع هذه الإعلانات الهامة من الحريري، كان رد الناشطين بعزمهم على مواصلة المظاهرات حتى تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة.



وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تراجع حكومته عن فرض ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة، استجابة لمطالب ملايين المحتجين.



وقال الحريري، في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني إن التظاهرات في لبنان جاءت نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس، لافتا إلى أن التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان.



وتابع الحريري: أنه قد تم إقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء، وإقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا، مضيفا أن الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف، إضافة إلى إلغاء وزراء الإعلام اللبنانية وعدد من المؤسسات غير الضرورية.



وقال الحريري أنه تم طرح مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة.



واختتم: "من موقع مسؤوليتي قمت بواجبي وانتم تطالبون بكرامتكم وصوتكم مسموع، وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم فأنا مستعد".



من جانبه، غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "في أي بلد في العالم نصف شعبه يثور ويملأ الساحات والطرق ورئيس جمهوريته لا يتفوه بكلمة ورئيس حكومته منهمك بورقته الإصلاحية.



أدعو الرئيس الحريري للاستقالة وعدم القبول بالعودة إلا على رأس حكومة استثنائية خالية من الوجوه التي تستفز المواطنين وتذكرهم بالأزمة".

