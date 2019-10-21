Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أحمد الزينى: تدخل الدولة قضى على احتكار الاسمنت

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:46 م
أسمنت
أسمنت
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن انخفاض أسعار مواد البناء ظاهرة صحية نتيجة تحسن المناخ الاقتصادي في الدولة، ويّدل على أن مصر تّسير في الاتجاه الصحيح، موضحًا أن الدولة تدخلت في صناعة الأسمنت وقامت بإنشاء مصنع باسم "أسمنت العريش" في سيناء، وينتج يوميا 22 ألف طن، وكانت الدولة تستفيد من هذا المصنع في مشروعاتها العمرانية ثم تضخ الباقي في السوق المحلية، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قضى على احتكار الأسمنت.

وأضاف "الزيني"، أن الأسمنت كان ضروريًا الفترة الأخيرة وكان هناك قلة به نتيجة لخطة التنمية العمرانية التي تقوم بها الدولة مثل إنشاء 14 مدينة جديدة، فوصل سعر الطن لـ 1500 جنيه في بعض المناطق، وكان هناك احتكار من قبل منتجي الأسمنت قبل تدخل الدولة.

وتابع: "طول عمرنا دولة مستوردة للأسمنت، الإنتاج ما كانش مكفي، كنا نستورد ما يزيد عن 2 مليون طن شهريا، الرئيس عبدالفتاح السيسي أنشا أكبر مجمع لصناعة الأسمنت والجرانيت في بنى سويف، قريب من المحافظات كلها وقضى على احتكار الأسمنت".

من ناحية أخرى، أوضح أن مصر كانت دولة مستوردة للحديد سواء كمنتج نهائي أو كمواد خام، وهناك شكوى تقدم بها بعض منتجي الحديد من استيراد كم هائل من المنتج من الخارج وبيعه بسعر أقل من سعر الحديد المصري، ولكن الآن مصر ليست في حاجة لاستيراد حديد التسليح، فلدى مصر ما يكفي لاستهلاكها المحلي.


Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك

بـ 5 جنيهات.. تخلصي من قشرة الشعر نهائيًا

ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

في منزل الخطيب.. اجتماع ودي لمجلس النادي الأهلي بالشيخ زايد

السيسي يكشف مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

النائب العام الكويتي يحيل الشيخ عبدالله السالم إلى الجنايات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن