أحمد الزينى: تدخل الدولة قضى على احتكار الاسمنت

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن انخفاض أسعار مواد البناء ظاهرة صحية نتيجة تحسن المناخ الاقتصادي في الدولة، ويّدل على أن مصر تّسير في الاتجاه الصحيح، موضحًا أن الدولة تدخلت في صناعة الأسمنت وقامت بإنشاء مصنع باسم "أسمنت العريش" في سيناء، وينتج يوميا 22 ألف طن، وكانت الدولة تستفيد من هذا المصنع في مشروعاتها العمرانية ثم تضخ الباقي في السوق المحلية، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قضى على احتكار الأسمنت.



وأضاف "الزيني"، أن الأسمنت كان ضروريًا الفترة الأخيرة وكان هناك قلة به نتيجة لخطة التنمية العمرانية التي تقوم بها الدولة مثل إنشاء 14 مدينة جديدة، فوصل سعر الطن لـ 1500 جنيه في بعض المناطق، وكان هناك احتكار من قبل منتجي الأسمنت قبل تدخل الدولة.



وتابع: "طول عمرنا دولة مستوردة للأسمنت، الإنتاج ما كانش مكفي، كنا نستورد ما يزيد عن 2 مليون طن شهريا، الرئيس عبدالفتاح السيسي أنشا أكبر مجمع لصناعة الأسمنت والجرانيت في بنى سويف، قريب من المحافظات كلها وقضى على احتكار الأسمنت".



من ناحية أخرى، أوضح أن مصر كانت دولة مستوردة للحديد سواء كمنتج نهائي أو كمواد خام، وهناك شكوى تقدم بها بعض منتجي الحديد من استيراد كم هائل من المنتج من الخارج وبيعه بسعر أقل من سعر الحديد المصري، ولكن الآن مصر ليست في حاجة لاستيراد حديد التسليح، فلدى مصر ما يكفي لاستهلاكها المحلي.





