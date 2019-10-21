باحثة: قناة الجزيرة تمارس التضليل الإعلامي .. فيديو

أكدت الدكتورة سارة نصر مدرس الإعلام والحاصلة على الدكتوراه عن رسالة أكاذيب قناة الجزيرة، أن قناة الجزيرة القطرية لديها توجهات بتعمد اغفال الأشياء الايجابية فى مصر والتركيز على السلبيات والتضخيم منها.



وأضافت نصر خلال تواجدها ضيفة ببرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن القناة توجهت بشكل عدائي لمؤسسات الدولة. مشيرة الى أن القناة دائما ما تحاول أن تخدع الرأى العام وتروج لسلبيات لا وجود لها.



وتابعت الحاصلة على الدكتوراه عن رسالة أكاذيب قناه الجزيرة أن القناة قامت بفبركة الأخبار والمشاهد والعناوين باستخدام صور لنفس الأشخاص ونفس المكان وتدعي أنهم بأماكن مختلفة.



وأشارت الى أن القناة وصلت إلى مرحلة التضليل الإعلامي مؤكدة أن اكثر من 95% من الأخبار التي يتم عرضها على القناة سلبية.