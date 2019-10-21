ديسابر يتغنى بـ عبد الله السعيد ويشيد بهدف الإنتاج الحربي أمام بيراميدز

أبدى سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته بتجاوز عقبة الإنتاج الحربي رغم صعوبتها، ومواصلة مسيرة الفوز للفريق.



وقال ديسابر في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" عقب المباراة، إن مواجهة الإنتاج الحربي كانت صعبة، والفريق الخصم سجل هدفين وعاد بعدما كنا متقدمين عليهم بفارق 3 أهداف.



وأضاف: "الإنتاج الحربي سجل الهدف الثاني له بطريقة عالمية، وحققنا الانتصار في النهاية لأن الأهم هو حصد الثلاث نقاط".



وأوضح أن فريق بيراميدز يسير حاليا في الطريق الصحيح، وهناك عدد من اللاعبين لم يشاركوا أمام الإنتاج الحربي وفضل إراحتهم لارتباط الفريق بمباراة إفريقية.



وأشار إلى أن عبد الله السعيد هو أفضل لاعب حاليا بالدوري المصري، إضافة لكونه الأفضل كشخصية داخل مجموعة بيراميدز.



وأتم تصريحاته: "قررنا تبديل عبد الله السعيد قبل نهاية المباراة في محاولة لإراحته وخشية تعرضه للإصابة قبل مواجهة يانج افريكانز التنزاني بالكونفدرالية الإفريقية".