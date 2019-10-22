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أخبار العالم

تظاهرات لبنان.. قوات الأمن تفتح الطرق في بيروت بشكل سلمي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:58 ص
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، بأن قوات الأمن اللبنانية تعمل حاليًا، على فتح بعض الطرق في بيروت بشكل سلمي.

يأتي ذلك وسط دخول لبنان، اليوم الثلاثاء، يومها السادس على التوالي وسط تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة الحالية، ورفض حزمة الإصلاحات التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أمس الاثنين، أعلن حزمة طارئة من الإصلاحات الاقتصادية استجابة للتظاهرات المناهضة للحكومة.

وتدفق الآلاف إلى جميع شوارع لبنان منذ الخميس الماضي، لرفضهم فرض ضرائب جديدة، ما أدى إلى إغلاق المدارس والبنوك أبوابها.
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