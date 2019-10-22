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مرأة

فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:42 م
ملكات العالم في طوكيو
ملكات العالم في طوكيو
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رشا عوني
في حفل مبهر في طوكيو، تجمعت ملكات العالم في حفل تولي الإمبراطور الياباني ناروهيتو رسميًا العرش، خلال حفل ضخم حضره شخصيات من أكثر من 180 دولة حول العالم.

ملكات العالم اللاتي شاركن في هذا الحدث، لفتن الأنظار بإطلالتهن وفساتينهن البراقة والأنيقة، فملأت صورهن مواقع التواصل الاجتماعي، وكان على رأسهن ملكة أسبانيا ليتزيا، وملكة هولندا ماكسيما.

الملكة ليتزيا تألقت في فستان ساحر من Matilde Cano ووصل سعره إلى 291 جنيه إسترليني، أما الأميرة ماري زوجة ولي عهد الدنمارك اختارت فستان لبني طويل سادة، ومعه أكمام طويلة.

أما الملكة ماكسيما ملكة الدنمارك فقد تألقت بفستان أزرق ساحر، طويل بأكمام، مع قبعة على رأسها بنفس اللون، كذلك ملكة بلجيكا ماتيلد تألقت في فستان بينك فاتح سادة مزود بـ CAP على الكتفين، وارتدت قبعة بنفس اللون فكانت إطلالتها ملكية أنيقة فخمة.
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟
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