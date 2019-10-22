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أخبار البلد

التنمية المحلية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والأمطار

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:52 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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إيمان البكش
أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانا قالت فيه أن الوزارة قامت علي مدار اليوم الثلاثاء بمتابعة إدارة الأزمة مع محافظة القاهرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة في بعض الأنفاق والشوارع الرئيسية بالأحياء والتي تسببت في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين في الشوارع والطرق الرئيسية.

وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لسوء الأحوال الجوية وسقوط كميات كبيرة من الأمطار علي محافظة القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه في مناطق تراكم مياه الأمطار بنطاق المنطقة الشرقية بأحياء مدينة نصر شرق ومصر الجديدة وشارع صلاح سالم ونفق العروبة وطريق النصر أمام النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات وطريق النصر مع عباس العقاد، حيث تم الدفع بعدد 80 سيارة لشفط المياه وجارى التعامل مع الأزمة.

وأشارت الوزارة إلي أنه تم أيضًا الاستعانة بإمكانيات الأحياء المجاورة في المناطق التي تشهد وجود تجمعات كبيرة من المياه بالقاهرة للمساعدة في سرعة شفط المياه لمواجهة الأزمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها وأوضحت أنه تم التنسيق مع إدارة مرور القاهرة لإيجاد طرق ومحاور بديلة لأماكن الاختناقات في بعض الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة، وضرورة استمرار تواجد كافة فرق الطوارئ والتدخل السريع في الشارع تحسبنًا لسقوط أمطار أو سيول.

وفي السياق ذاته وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية كافة المحافظات برفع درجة الاستعداد والطوارئ واستمرار مراجعة الاستعدادات الخاصة بمواجهة السيول والأمطار تحسبًا لاستمرار سقوط الأمطار أو السيول علي محافظاتهم خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ المحافظات لكافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول وتكثيف جولات المرور الميدانى على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع المياه والأمطار.

كما وجه شعراوي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الموقف في كافة غرف العمليات بالمحافظات علي مدار الساعة والتنسيق بصورة مستمرة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد وجه بمرور فرق من قطاع التخطيط وإدارة الأزمات والمتابعة بالوزارة علي كافة المحافظات علي مدار الشهرين الماضيين لاختبار ومتابعة إجراءاتها لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتأكد من صلاحية مخرات السيول للاستعداد لفصل الشتاء.

وتلقي اللواء محمود شعراوي تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول الاتصالات التي أجرتها الغرفة ك علي مدار اليوم مع المحافظات لمتابعة أحوال الطقس وسقوط أمطار أو سيول ، حيث تبين من التقرير استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية في عدد كبير من المحافظات باستثناء البعض الذي يشهد سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق بتلك المحافظات ومن بينها القليوبية حيث تم الدفع وتوفير عدد من سيارات شفط المياه لتلك المناطق وتسيير حركة المرور.

كما أشار التقرير إلي أن حالة الأحوال الجوية مستقرة في محافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف ، كما شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار وعادت الامور الي طبيعتها وتشهد استقرار.
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