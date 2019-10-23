مفاجئة كبيرة.. كيف احتفل زوج بلقيس بعيد ميلادها

حرص سلطان عبد اللطيف، زوج الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، بعيد ميلادها على طريقة رومانسية بفرش الأرض بالورود الحمراء أثناء وصولها للمنزل للاحتفال بعيد ميلادها.ونشرت بلقيس مقطع فيديو يظهر من خلاله الأرض وهى تفترش بالورود الحمراء.ووجهت بلقيس رسالة حب لزوجها قائلة: "شكرا لعائلتي وزوجي الحبيب وشكرا لكل الفنانين والفانز وكل أحد تمنى لي الخير والسعادة بيوم ميلادي، احبكم وأتمنى ربي يرزقكم أضعاف ما تتمنون لي وبإذن الله عام جديد لي فيه الخير والبركة والنجاح".