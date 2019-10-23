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رياضة

محمد بركات يكشف موعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:19 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك وبيراميدز
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محمد رشاد
أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني سيطلب من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر خلال الفترة من 1 لـ9 نوفمبر المقبل مبكرًا.

قال "بركات" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن الجهاز سيطلب ذلك حتى يتسنى له ضم لاعبين من الأندية الثلاثة خاصة وأن أغلب اللاعبين من الزمالك والأهلي وبيراميدز.

ونشبت أزمة فى الأيام الماضية عقب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز ، أصدر على أثرها النادي الأهلي بياناً يوضح فيها بعدم خوض لقاءات في الدوري قبل لعب مباراة الزمالك.
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