محمد ناجي جدو يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده الـ 38.. صور

هنأ، محمد ناجى جدو لاعب الجونة، حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة ونجم النادي الأهلي السابق، بعيد ميلاده الثامن والثلاثين.



ونشر جدو، صورة، عبر حسابه على إنستجرام، تجمعه بالكابيتانو، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد ياباشا".



وخسر الجونة أول مباراتين في الدوري المصري أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري بنتيجة 0-1 في كليهما.



ونجح حسام غالى، مدير الكرة بنادي الجونة، في تحقيق نتائج طيبة في الفترة الأخيرة مع الفريق، وأشاد به الجميع.