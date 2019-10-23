أيام الزمن الجميل.. أحمد شامي ينشر صورة نادرة لفريق واما

نشر الفنان أحمد شامي صورة نادرة، لفريق "واما"، عبر حسابه على "إنستجرام".وظهر احمد الشامى بصحبه احمد فهمى، ونادر حمدى، ومحمد نور، وعلق عليها: "حاجة كدا من أيام الزمن الجميل".وأصدر فريق واما أغنية "يلا نرقص"، خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.