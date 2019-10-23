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أخبار العالم

شاهد| أول صور للقوات الأمريكية الجديدة في السعودية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي يزور السعودية
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دعاء أبوهشيمة
قام وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بنشر مجموعة من الصور للقوات الأمريكية، التي تم إرسالها مؤخرا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وعلق إسبر على الصور التي نشرها في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "شكرا لجميع الجنود والطيارين والبحارة الذين قابلتهم اليوم في قاعدة الأمير سلطان الجوية".

وأضاف: "إنكم تقدمون تضحيات لا تصدق لخدمة أمتنا، وأنا ملتزم برعايتكم وعائلتكم".

كما نشر إسبر أيضا على حسابه الرسمي صورا للحظة وصوله إلى قاعد الأمير سلطان الجوية، وكتب على الصور: "وصلت إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية، وسألتقي بالقوات وأرى القدرات التي نشرناها في المنطقة للمساعدة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية وردع إيران ومنع نشوب الصراع".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي إلى المملكة، يوم الاثنين، في زيارة غير معلنة مسبقا، واستقبله في المطار الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، ووجه إسبر الشكر للأمير على استقباله.

وعقد إسبر محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد، وكتب إسبر على حسابه الرسمي: "أجريت لقاء مثمرا جدا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها، في ظل نشاطات إيران المزعزعة".

جدير بالذكر أنه في 11 أكتوبر الجاري، قررت واشنطن نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" وطائرات مقاتلة، في السعودية، على خلفية التوتر الحادث في الخليج، بعد الهجوم الصاروخي على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في الـ 14 من سبتمبر الجاري، الذي أعلن الحوثيون، مسئوليتهم عنه.
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