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أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا تحصن بمتحف أثري سانت رافائيل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
الشرطة الفرنسية تعتقل
الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا تحصن بمتحف أثري سانت رافائيل
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شيماء مصطفى
أعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال رجل كان يتحصن في متحف أثري بمدينة سانت رافائيل بجنوب فرنسا، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت، اليوم، الأربعاء، أن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية ضد رجل تحصن في متحف أثري بجنوب فرنسا، لافتة إلى أن الشرطة قالت إنه كتب رسائل تهديدية باللغة العربية.

وأوضحت شرطة بلدية سانت رافاييل أنها تدخلت بالفعل، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

وأشارت مصادر لـ الوكالة الفرنسية، إلى أن الرجل، الذي قد يكون معه شريك، رفض التواصل مع الشرطة.

ومن جانبها، قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن الرجل تحصن في المتحف الأثري في سانت رافائيل، ولم يثبت حتى الآن وجود رهائن.

وأشارت إلى أنه كتب رسالة تهديدية على جدار المتحف من الخارج قال فيها: "المتحف سيصبح جحيمًا".
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