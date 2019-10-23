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اللي نازل المحطة الجاية يقلع.. والمشوار هياخد بلبطة قد إيه.. الإعلاميون يسخرون من غرق شوارع القاهرة.. وطلب إنساني من عمرو خليل يتعلق بـ صورة شهيرة على فيسبوك

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
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سارة يسن
  • المشوار من أكتوبر للتجمع هياخد بلبطة قد إيه.. رامي رضوان يسخر من غرق القاهرة
  • عمرو خليل يطالب الجمهور بوقف تداول صورة شهيرة لموظف بملابسه الداخلية
  • هعمل حسابي وآجي بالعوامة.. مفيدة شيحة تستعد لمواجهة غزارة الأمطار
  • اللي نازل المحطة الجاية يقلع.. إعلامية تسخر من غرق شوارع القاهرة

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد أمس، الثلاثاء، وما صاحب ذلك من هطول أمطار غزيرة، تصل إلى حد السيول، في بعض المناطق.

وما بين التعليقات الساخرة والجادة، استقبل الإعلاميون أحداث الأمس والتي تمثلت في غرق بعض المناطق بالقاهرة.

وعلق الإعلامي رامي رضوان بسخرية على غرق بعض المناطق في القاهرة نتيجة لغزارة الأمطار، حيث قال عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بعد ما الصيف خلص وهوينا العوامات.. هنرجع ننفخها تاني عشان المشاوير اليومين الجايين".

وأضاف رامي رضوان، عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك": "يا ترى المشوار من أكتوبر للتجمع هياخد بلبطة قد إيه؟".

فيما سخرت الإعلامية مفيدة شيحة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق بالقاهرة، حيث كتبت على صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "الحمد لله كنت قاعدة في البيت النهارده ومغرقتش في المطرة".

وأضافت مفيدة شيحة ساخرة: "بكره هعمل حسابي وآجي بالعوامة"، فيما جاءت تعليقات الجمهور فكاهية كالتالي: "قعدت في البيت وغرقنا بردو، ربنا بيحبك عشان منزلتيش".

وسخرت الإعلامية شيري نجيب أنسي من غرق شوارع القاهرة بسبب الأمطار الغزيرة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، حيث نشرت صورة لمواطن أثناء محاولته النزول من وسيلة نقل في وسط المياه، وعلقت عليها قائلة: "اللي نازل المحطة الجاية يقلع يا رجالة".

كما نشرت الإعلامية صورة لغرق نفق صلاح سالم، وكتبت عليها: "بطولة صلاح سالم للتجديف تحت سن ٣٥ سنة".

من جانبه، طالب الإعلامي عمرو خليل الجمهور بالامتناع عن تداول صورة شهيرة انتشرت على السوشيال ميديا مؤخرا لموظف أثناء قيامه بتسليك البلاعات بالقرب من نفق صلاح سالم.

وكتب عمرو خليل، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "يا جماعة الخير لو سمحتم بلاش share لصورة الراجل اللي نازل يسلك البلاعة بالملابس الداخلية، الراجل موظف غلبان بيعمل شغله وعنده أسرة، لا تسخروا منه أرجوكم.. فضلًا لا أمرًا".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة من عدم الاستقرار في الأجواء خلال شهر الخريف، وقامت بالتنويه عن حالة عدم الاستقرار قبل حدوثها بيومين.
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المشوار من أكتوبر للتجمع هياخد بلبطة قد إيه.. رامي رضوان يسخر من غرق القاهرة

اللي نازل المحطة الجاية يقلع.. إعلامية تسخر من غرق شوارع القاهرة

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