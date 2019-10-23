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أخبار العالم

ترامب يصف إقامة المنطقة الآمنة على الحدود بين تركيا وسوريا "بالنجاح الكبير"

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:10 م
ترامب و أردوغان
ترامب و أردوغان
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أ ش أ
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة منطقة آمنة على الحدود بين تركيا وسوريا "بالنجاح الكبير" .

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم /الأربعاء/ - : إنه سيلقي بيانًا بشأن الصراع في سوريا.
وأضاف ترامب "نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا، وتم إنشاء منطقة آمنة.. ووقف إطلاق النار صمد والمهمات القتالية انتهت .. والأكراد آمنون وعملوا معنا بشكل جيد، وتم تأمين أسرى (داعش) المسجونين".
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