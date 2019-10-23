الحكومة: القاهرة والمدن المجاورة لا يوجد بها شبكات تصريف الأمطار

قال المستشار نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، إن مشهد أمس لم نكن نتمناه، فالأمطار تسببت فى غرق الشوارع، وكشف أن محافظات مصر لا يوجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، لأن تلك المدن عندما تم انشاؤها لم يكن أحد يتوقع أن تتعرض البلاد لامطار.



وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن شبكات الأمطار غير شبكات الصرف الصحي.



وأشار نادر سعد إلى أن، شبكات الأمطار تعتبر قنوات جانبية على جنيب الطرق، ويتم تجميع المياه فى بحيرة كبيرة أو مصرف كبير.



وأوضح نادر سعد أن، القاهرة و المدن المجاورة لها لايوجد بها شبكات تصريف مياه الأمطار.

