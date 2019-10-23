نجيب ساويرس ويسرا يحتفلان بنجاح حبيبى يا ليل مع أبو



احتفل المنتج محمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة "جاما ميوزيك" فى أحد اماكن السهر بمنطقة الزمالك، بالنجاح الذى حققه فيديو كليب "حبيبى ياليل" للنجم "أبو" وحصده لأكثر من 13 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد طرحه بــ 24 ساعة فقط.



وفور عرض كليب "حبيبى ياليل" على الشاشة فى المكان تعالت صيحات الجميع مطالبين "أبو" بالغناء، فقام بتلبية طلبهم وكانت المفاجأة.. وهى قيام المهندس نجيب ساويرس، بالغناء مع أبو واندمجت معهما يسرا وتارا عماد وشاركا فى الغناء.



وتفاعل الجميع على نغمات "حبيبى ياليل" بالرقص والغناء فى ليلة صاخبة من أجمل ليالى القاهرة الساحرة.. حضر الحفل السينارسيت تامر حبيب والنجمة بشرى وعمرو منسى.