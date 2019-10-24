بتكلفة 84 مليون جنيه.. والي تضع حجر الأساس لتطوير مؤسسة ضعاف العقل اليوم

تضع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم، الخميس، حجر الأساس لمشروع تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة.





ويهدف التطوير إلى إقامة مجمع متكامل اجتماعى وثقافى وعلاجى وترفيهى للفتيات من ذوي الإعاقة الذهنية بقيمة إجمالية تقدر بـ 84 مليون جنيه؛ بحضور عدد من نواب مجلس النواب والجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة الذهنية وخبراء العمل فى مجال الإعاقة.





ويأتي الهدف العام من المشروع زيادة السعة الاستيعابية من 60 الى 120 سريرا وإعادة توزيع المباني وتصميم الفراغات بالموقع باستخدام اكواد الإعاقة الذهنية والحركية والحماية المدنية وعكس روح الابداع والتميز وذلك فى إطار التطوير للخدمات المقدمة.



