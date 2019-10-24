اعتمد على نفسك ولا تلجأ للوساطة.. نصيحة الأبراج لمواليد 24 أكتوبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 24 أكتوبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 24 أكتوبر، فإن ذلك يعني أنك ملهم ولديك حس اجتماعي وفني وجمالي، ولديك أيضا موهبة تحليلية وموهبة ابتكارية واستعداد للتضحية والتفاني، وتتعلق بالقيم وتتمسك بها.



ونصحت" فؤاد" مواليد 24 أكتوبر، عام ٢٠١٩ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.