فريد زهران: الشعوب الأوروبية ستعاقب الأنظمة المتواطئة مع إسرائيل في عدوانها على فلسطين

قال الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن اقتحام اسرائيلـ الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، كان متوقع، لآن حكومة نتنياهو العنصرية كانت تتصرف دائما بلا رادع فهي دائما في حالة استفزاز لجميع دول الجوار بما فيهم مصر.

وتابع زهران خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن الرادع الوحيد لإسرائيل هو مصر.

واوضح ان الموقف المصري كان حازما ضد التهجير القسري للفلسطيين وكان حريص على طرح بدائل، الا ان الجانب الاسرائيلي كان يماطل في التسوية، ويجهض المفاوضات، رغم مرونة حماس هي الأخرى في التوصل لاتفاقات.

وأردف ان اسرائيل تهدد السلم والأمن الدولي، فهي خسرت على الصعيد العالمي الكثير، ولم يعد هناك تعاطف عالمي معها وينبغي البناء على هذا الأمر.

ونوه أن الشعوب الأوروبية ستعاقب الأنظمة المتواطئة مع إسرائيل في العدوان الوحشي على فلسطين