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فن

رغم انتقادات المتابعين.. مي عمر تواصل ارتداء الفساتين القصيرة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
مي عمر
مي عمر
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آيه عاطف
شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة التي ارتدت خلالها فستانا قصيرا.

هذه ليست المرة الأولى التي تحرص فيها مي عمر على ارتداء الفساتين القصيرة، حيث سبق أن ارتدتها أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

وتعرضت مي عمر للعديد من انتقادات متابعيها بسبب الفساتين القصيرة، لا لأسباب أخلاقية تتعلق بطول الفستان، وإنما بحكم أنها قصيرة، ولا يليق عليها القصير.

ورغم ذلك تواصل مي عمر الظهور بالفساتين القصيرة ضاربة بعرض الحائط آراء بعض متابعيها، خاصة أنها اعتادت الهجوم عليها بسبب إطلالاتها التي وصفت بالجريئة خلال الفترة الأخيرة، والتي ساعدتها في تصدر مؤشر البحث جوجل أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.
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