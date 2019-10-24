ملطشة القلوب.. مصطفى شوقي: كافحت 16 سنة.. ولقائي بـ حميد الشاعري أحيا الأمل بداخلي‎

حلّ الفنان مصطفى شوقي، صاحب أغنية "ملطشة القلوب"، ضيفا على راديو "إينرجي"، بعد ما حققت أغنيته نجاحا كبيرا الأيام الماضية، وتصدرت قائمة الأكثر استماعًا على عدد من المواقع.





وقال "شوقي" إنه يغني منذ عام 2003 لكنه قابل الكثير من الصعاب والمعوقات التي منعته من التألق أو الظهور على الساحة بقوة، ففي 2003 صدر أول ألبوماته وصور فيديو كليب كان يغني فيه حول حلقة نار، لترفضه القنوات بداعي أنه قد يروج لعبدة الشيطان، ولم ينجح الألبوم ولم يحقق أي تواجد، ثم جاء العام 2004 ليغني أغنية "امسك حرامي" لصالح إحدى شبكات التلفزيون وقتها، وتناولت الأغنية حقوق الملكية الفكرية وسرقتها، وانتشرت الأغنية بشكل كبير وملأت التلفزيونات لكن اسم مصطفى شوقي ظل غير معروف رغم نجاح الأغنية.





وتابع مصطفى أنه ظل في محاولات الغناء حتى عام 2013 حين تقابل مع الفنان حميد الشاعري، والذي اقترح عليه الغناء بصوت مختلف، أخشن وأقرب إلى اللهجة الصعيدية فظل يعمل معه بنفس الطريقة حتى عام 2015، وسجل في هذه الفترة أغاني ناجحة مثل "أنا مصر".





وتابع أن البعض يربط بينه وبين مشاريع غنائية مثل الكينج محمد منير والفنان أحمد منيب، بسبب طريقة الضغط على مخارج الحروف واختلاف الكلمات، مشددا على أن ما يهمه أن أحدا لم يقل أنه يشبههم في الصوت.





في أواخر 2006 قال إن إحدى شركات الإنتاج قررت التعاقد معه وجرى التجهيز لـ 2 فيديو كليب والاتفاق مع المخرج سامح عبدالعزيز لتصويرهما، "مرة واحدة حصلت مشاكل إدارية في الشركة وصاحبها قال مفيش أغاني ولا كليبات وقفل الشركة، خرجت من التجربة محبط ومش عايز حاجة من المجال".





وأردف "لقائي بحميد الشاعري أحيا الأمل من جديد بداخلي، قال إنني ملحن جيد وتعاونت مع مصطفى قمر ومع حميد الشاعري نفسه في أغاني ناجحة كملحن، وركزت على التلحين بالإضافة لأغاني كنت أغنيها مع حميد".





وأضاف "في 2015 أحد المنتجين الكبار في مصر، وهو صديق حميد الشاعري، قال لي إنت النجم القادم هنكسر بيك الدنيا، وهوريك العقد ونمضي وكان يوم تلات، قال لي السكرتيرة هتكتب العقد بكره ولحد دلوقتي السكرتيرة بتكتب العقد".





وأكمل أنه في منتصف 2015 بدأ النجاح الكبير والتحقق مع المنتج نصر محروس "لم ألتقيه أبدا قبل أن نتعاون من خلال شقيقه أمير محروس الذي أستمع إلى أغنية (المود)، تعاونت مع أمير في الألحان ثم قابلت الأستاذ نصر محروس صدفة".





وحكى "شوقي" عن لقائه بنصر محروس قائلا "قاللي سمعتلك حاجات وعايز نشتغل مع بعض، أنا كملحن وهو كمؤلف ومنتج، وبعدها قاللي في مرة صوتك عاجبني وعايزك معايا في الشركة كمطرب، خدت الموضوع بتهريج وقابلته بعدها بكام يوم قاللي إنت ماجتش ، بكره تعدي عليا في الشركة عشان نقعد نلحن حاجات، ولما روحت له طلع عقد وقاللي اقرا وامضي، قلت لأ أنا همضي وبعدين هقرا".



