البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على تركيا

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم، الخميس، المجلس الأوروبي إلى سن عقوبات ضد المسئولين الأتراك المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي شنتها تركيا في شمال شرق سوريا، ودعوة أنقرة لسحب جميع قواتها من الأراضي السورية، وإلى إقامة منطقة آمنة على الحدود الجنوبية التركية تحت مظلة الأمم المتحدة.



وأعرب البرلمان الأوروبي في بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني، عن إدانته الشديدة للتدخل العسكري التركي الأحادي الجانب في شمال شرق سوريا، داعيًا تركيا إلى سحب جميع قواتها من الأراضي السورية.



وقال البيان: "ويدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إنشاء منطقة أمنية تقودها الأمم المتحدة في شمال سوريا، وبذلك يرفضون بشدة الخطط التركية لإقامة ما يسمى منطقة آمنة، على طول الحدود في شمال شرق سوريا، كما أعربوا عن قلقهم من أن الاتفاق الأمريكي التركي بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار، قد يضفي صفة الشرعية للاحتلال التركي لهذه المنطقة".



وأضاف: "كما يجد البرلمان الأوروبي أنه من غير المقبول أن يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستخدام اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي، كما يعرب عن قلقه الشديد، إزاء التقارير التي تفيد بأن مئات من سجناء "داعش" قد فروا من معسكرات في شمال سوريا أثناء الهجوم التركي، ما يزيد من خطر إحياء المجموعة الإرهابية".



وأخيرا أشار البيان على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "كما دعا البرلمانيون في قرارهم الذي تم تبنيه اليوم المجلس الأوروبي، إلى تطبيق مجموعة من العقوبات المستهدفة وحظر التأشيرات على المسئولين الأتراك المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك النظر في اعتماد تدابير اقتصادية مستهدفة ضد تركيا، حيث يقترح أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا تعليق اتفاقيات التجارة مع تركيا كإجراء عقابي، واستهداف المنتجات الزراعية وغيرها، وأيضا تعليق الاتحاد الجمركي التركي الأوروبي".



ويذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية التركية في سوريا، فقد عدد كبير من الضحايا المدنيين والعسكريين، وتم تشريد ما لا يقل عن 300000 مدني، وفق ما أكدته مصادر تابعة للأمم المتحدة. وقد أعرب البرلمان الأوروبي في قراره اليوم عن تضامنه مع الشعب الكردي، مشددا على المساهمة المهمة للقوات التي يقودها الأكراد، في محاربة "داعش".



وفي وقت سابق، طالب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ إجراءات وعقوبات شديدة ضد تركيا، على خلفية ما وصفه "عملها الحربي" في الشمال السوري.



ونقلت شبكة "يورونيوز" عن ساسولي قوله: "هذه ليست عملية شرطة ولكن عمل حربي تقوم به دولة عضو في الناتو"، "علينا أن نفعل ما هو ضروري للتأكد من توقف التدخل العسكري التركي"، مطالبًا بفرض عقوبات اقتصادية عليها.