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توك شو

معهد الأورام يوضح طرق العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:12 ص
صدى البلد
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توك شو
قال الدكتور مدحت السباعي، رئيس قسم الأشعة العلاجية والطلب النووي، إن المعهد يضم جهازا متطورا حديثا تم الحصول عليه كتبرع لعلاج مرضى السرطان.

وتابع السباعي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الجديد، يولد إشعاعا عبارة عن موجات كهرومغناطيسية يتم توجيهها بمنتهى الدقة لضرب الخلية المصابة ويقضي عليها مع وجود بعض المضاعفات يتم المحاولة إلى تقليلها إلى أقل نسبة ممكنة.

وأشار إلى ان المعهد يتلقى 250 مريضا يوميا لتلقي العلاج.
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