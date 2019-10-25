إجازة في جميع مدارس محافظة الغربية.. بسبب الأمطار الغزيرة

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية تعليماته لـ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غدًا السبت الموافق 26-10-2019 بجميع مدارس المحافظة.



وأشار أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل أو في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلبة.



شدد محافظ الغربية على سرعة إزالة أي تجمعات مياه باستخدام سيارات الشفط وكسح المياه بالتنسيق بين الأحياء والحماية المدنية وشركة المياه ، مؤكدًا أنه ما تم اليوم من نجاح في سرعة تصريف مياه الأمطار يعد إنجازًا حقيقيًا لم تشهده المحافظة من قبل جاء نتيجة للإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها من مراجعة عمل وصيانة الغواطس بأنفاق المحافظة ، وكذا إنشاء بنية تحتية حقيقية لتصريف مياه الأمطار من الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها.





وكانت قرى ومراكز المحافظة شهدت استمرار موجة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة بشكل مكثف طوال فترات الصباحية والمسائية مما تسبب فى ظهور البرك والمستنقعات على مستوى الشوارع والميادين الرئيسية وغرق بعض القري بسبب ارتفاع منسوب المياه وهو ما تسبب فى إرباك الحياة المعيشية وصعوبات فى حركة النقل والمواصلات لأبناء المحافظة.



ونتج عن سوء الأحوال المناخية فى إرباك حركة سير المواطنين وتعطل المواصلات جزئيا بين مراكز "طنطا – المحلة " و" بسيون – كفرالزيات " و" طنطا – السنطة " و "المحلة – زفتي " و " قطور –المحلة " و "سمنود – زفتي " و " المحلة – قطور " وغيرها .





