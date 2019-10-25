إصابة 7 أشخاص فى انهيار منزل بميت غمر بسبب الأمطار

أدت الأمطار الغزيرة التى تشهدها محافظة الدقهلية إلى إصابة 7 أشخاص إثر انهيار منزل من طابق واحد بسوق البصل بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بسوق البصل بميت غمر وإصابة عدد من الأشخاص.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من طابق واحد نتيجة سوء الأحوال الجوية وإصابة كل من: آمال محمود خيوه، 55 عاما، وإيمان محمود أبو الخير، 40 عاما، وبدرية محمد سعيد، 55 عاما وشريفة عبدالله على، 43 عاما، فايزة أشرف محمد، 46 عاما، ومحمد السعيد سعيد أحمد، 13 عاما وجميعهم يقيمون بمحافظة الشرقية، وسعاد سامح إبراهيم 17 عاما، ومقيمة بقرية ميت القرشي التابعة لمركز ميت غمر.



وتم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج فيما جرى رفع أنقاض الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.