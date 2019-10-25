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محافظات

الأمطار تهدم العقارات.. انهيار جزئي لـ 9 مبان بحي غرب الإسكندرية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:08 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
شهدت الاسكندرية، اليوم الجمعة، انهيارا جزئيا لــ 9 عقارات قديمة بمناطق متفرقة من حي غرب المدينة، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ.

وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الانهيارات لم تسفر عن وقوع إصابات، منوها بأن جميع العقارات المنهارة قديمة ومتهالكة وصادر لها قرارات إزالة.

وأضاف رئيس حي غرب في تصريح له، أنه تم توجيه مقاول الهدم التابع للحي لإزالة الأجزاء الخطرة من العقارات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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