النصر يتأهل للدور التمهيدي الرابع بكأس مصر على حساب جمهورية شبين

حقق فريق النصر فوزا كبيرا علي جمهورية شبين برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الدور التمهيدي الثالث بكأس مصر.



انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني احرز النصر هدفه الاول عن طريق احمد كالوشا من ركلة جزاء في الدقيقة 8



وفي الدقيقة 12 احرز جودة ايمن الهدف الثاني من عرضية رائعة من مؤمن عاطف قابلها جودة بيمناه في المرمي ، وفي الدقيقة 33 عاد جودة ايمن بتسجيل الهدف الثالث بصناعة احمد حسين ، وفي الدقيقة 40 احرز احمد كالوشا الهدف الرابع من ركلة جزاء.



بهذه النتيجة تاهل النصر للدور التمهيدي الرابع ببطولة كاس مصر.