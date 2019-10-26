فوائد الخل للبشرة.. 12 خطوة للحصول على وجه جميل

فوائد الخل للبشرة متعددة، نظرا لاحتواء الخل على الفيتامينات والإنزيمات والأملاح المعدنية المفيد للبشرة، خاصة أن البشرة تتعرض إلى مشكلات كثيرة مثل حروق الشمس، وحب الشباب، والبثور، والبقع والتهابات الجلد الأخرى، وبالتالي يصعب علينا حماية بشرتنا من هذه المشاكل، لذلك نستعرض فى سياق التقرير التالي فوائد الخل للبشرة.



فوائد الخل للبشرة



1- يمنع الخل ظهور حب الشباب والبثور، نظرًا لوجود مادة مضادة للبكتيريا والفطريات، يساعد خل التفاح في الحفاظ على بشرتك خالية من البكتريا والزيت والغبار.



2- يساهم خل التفاح فى علاج حروق الشمس، ويساعد على تهدئة الألم وجعل عملية الشفاء سريعة.



3- تهدئة وتقشير البشرة، سيؤدي خل التفاح إلى تهدئة بشرتك ويتركها طرية ونضرة، حيث يوجد به حمض ألفا هيدروكسيل الذى يزيل خلايا الجلد الميت ويكشف عن خلايا بشرة صحية جديدة.



4- يحتوي خل التفاح على خصائص قابضة، مما يساعد في زيادة تدفق الدم إلى الجلد وتقليل المسام، وهو علاج رائع لمن لديهم بشرة دهنية، كما أنه ينظم مستوى درجة الحموضة لبشرتك.



5- يعمل الخل على إزالة بقع العمر ومكافحة التجاعيد، حيث يحتوي خل التفاح على أحماض ألفا هيدروكسيل، مما يساعد في إزالة الجلد الميت ويكشف عن بشرة صحية ومتوهجة، ليس ذلك فحسب، كما يساعد خل التفاح في ازالة البقع العمرية ويقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



6- يزيل جميع السموم من وجهك، حيث يستخلص الخل جميع السموم من بشرتك، مما يجعلها مشرقة وشابة.



7- يستخدم الخل كبلسم لحروق الشمس، حيث إنه للخل له خصائص مطهرة ويساعد على تخفيف الألم.



8- كمطهر للبشرة والحكة.



9- يستخدم الخل لإزالة رائحة الجسم.



10- يقضي الخل على رائحة القدم.



11- يستخدم الخل لشفاء الكعب المتصدع.



12- يعمل الخل على إزالة الرؤوس السوداء.



نصائح لاستخدام الخل



1- يجب تخفف الخل لأنها قد تسبب إحساسًا حارقًا.



2- رشي بضع قطرات من الخل على ذراعك وانتظر بضع دقائق للتأكد من عدم وجود أي تهيج في الجلد.



3- تجنب تناوله عن طريق الفم إذا كنت مصابًا بمرض السكري أو قرحة هضمية أو حرقة في المعدة، قد تؤدي الطبيعة الحمضية للخل إلى تفاقم المشكلة.



4- استشارة الطبيب لاستخدام الخل حال إذا كنت حاملًا أو مرضعة.



5- تجنب استخدام العطور القوية أو الصابون أثناء استخدام الخل لأنها قد تزيد من تهيج بشرتك.



6- على الرغم من وصف خل التفاح بأنه أفضل علاج للتخلص من قشرة الرأس، تجنب استخدامه بشكل مفرط لأنه يمكن أن يجعل شعرك هشا.



7- إذا كان لديك أي مرض جلدي وكنت تستخدم أي دواء موصوف، فاستشر الطبيب قبل استخدام الخل مع الدواء، حيث من الممكن أن تتفاعل الطبيعة الحمضية للخل مع المواد الكيميائية في المراهم والأدوية الجلدية.



8- دائما استخدام الخل العضوي للحصول على أفضل النتائج.



مصدر المعلومات مواقع food.ndtv، tylecraze.

