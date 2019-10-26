السحلب والقرفة واللبن الدافئ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول هذه المشروبات؟ وتأثيرها على القلب والجهاز المناعي والأوعية الدموية

تناول السحلب يقى من الإصابة بأمراض القلب

مشروب القرفة يقلل من التهابات المسالك البولية

اللبن الدافئ يساعد على تقوية الجهاز المناعي في الجسم

مشروب القرفة







القرفة من المشروبات الدافئة التى يمكنك إعدادها وتقديمها فى المنزل، ويتمتع مشروب القرفة باحتوائه على كثير من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الأمراض.





وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول كوب من القرفة يوميا

فوائد تناول كوب اللبن الدافئ قبل النوم

مشروب السحلب

مع قرب قدوم فصل الشتاء يحرص الكثير من الأشخاص على تناول بعض المشروبات الدافئة والمتنوعة كالقرفة والسحلب واللبن الدافئ لكى تساعدهم على الشعور بالدفء، ولكن لا يعلم العديد ما هو تأثير هذه المشروبات على أجسامهم.وفى هذا السياق، كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول هذه المشروبات ومدى تأثيرها على الجسم.- ينظم مستوى السكر في الدم- يقلل من الكوليسترول الضار- تحسين وظيفة الإدراك- يحسن الدورة الدموية- مضاد لالتهاب المفاصل- الوقاية من الإصابة بالسرطان- مضاد للفطريات والبكتيريا- يساهم فى علاج مشاكل الجهاز التنفسى- يساعد على الهضم- يحد من وجع الطمث- يعالج الأسنان- يساعد على تقوية جهاز المناعة- يزيل رائحة الفم الكريهة- يساعد فى علاج الصداع- يقلل من التهابات المسالك البولية- يساعد على الشعور بالشبع.- يمد الجسم باحتياجاته من الكالسيوم.-يقي من أمراض العظام وضعف الأسنان والأظافر.- يساعد العضلات على الاسترخاء والراحة والاستقرار النفسي.- الوقاية من مشاكل الأرق والتوتر والقلق.- يساعد على نوم هادئ.- من الأغذية سهلة الهضم والتي تساعد على تهدئة المعدة.- لا يتسبب في مشاكل عسر الهضم والانتفاخات والتخمة.- يقلل من الالتهابات المعوية.-يحتوي على نسبة قليلة من الكولسترول الضار.- يساعد على تقوية الجهاز المناعي في الجسم.- يقى من الإصابة بأمراض القلب- يعمل على تنشيط الجسم بأكمله- يقوم بتقوية الدورة الدموية- يحمي العظام من الإصابة بهشاشة العظام- يقوم بتدفئة الجسم- يعمل على إيقاف نزيف المعدة والأمعاء- يعالج حالات الإسهال- مفيد فى علاج القولون والقرح والاثنى عشر- يحمى الأسنان من الإصابة بالتسوس