بسبب الطقس.. عزوف عن الصيد ببحيرة المنزلة

شهدت محافظة الدقهلية صباح اليوم، السبت، حالة من عدم استقرار الطقس لليوم الثالث، حيث سقطت الأمطار "مصحوبة برياح" وأشرقت الشمس على استحياء لفترات محدود، كما أغلق عدد من البائعين محلاتهم بسبب تكدس المياه بالشوارع.





فيما عزف عدد من الصيادين ببحيرة المنزلة عن النزول للبحيرة تخوفًا من تقلب الطقس من حين لآخر والأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب ذلك.





من جانبه، وجه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باتخاذ التدابير لمواجهة الأمطار الغزيرة، ورفع درجات الاستعداد، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ والأزمات وتجهيز سيارات وماكينات شفط المياه وتمركزها فى وضع الاستعداد لموجة من الأمطار المتوقعة مع التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية لمواجهة أى حالات طارئة.



