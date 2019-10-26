Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب الطقس.. عزوف عن الصيد ببحيرة المنزلة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:33 م
بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة
Advertisements
همت الحسينى
شهدت محافظة الدقهلية صباح اليوم، السبت، حالة من عدم استقرار الطقس لليوم الثالث، حيث سقطت الأمطار "مصحوبة برياح" وأشرقت الشمس على استحياء لفترات محدود، كما أغلق عدد من البائعين محلاتهم بسبب تكدس المياه بالشوارع.

فيما عزف عدد من الصيادين ببحيرة المنزلة عن النزول للبحيرة تخوفًا من تقلب الطقس من حين لآخر والأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب ذلك. 

من جانبه، وجه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باتخاذ التدابير لمواجهة الأمطار الغزيرة، ورفع درجات الاستعداد، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ والأزمات وتجهيز سيارات وماكينات شفط المياه وتمركزها فى وضع الاستعداد لموجة من الأمطار المتوقعة مع التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية لمواجهة أى حالات طارئة.

بسبب الطقس.. عزوف عن الصيد ببحيرة المنزلة
بسبب الطقس.. عزوف عن الصيد ببحيرة المنزلة
بسبب الطقس.. عزوف عن الصيد ببحيرة المنزلة
بسبب الطقس.. عزوف عن الصيد ببحيرة المنزلة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار شديدة في الدقهلية.. المدارس بدون تلاميذ ورفع حالة الطوارئ

استقرار الطقس بالدقهلية.. ومواصلة شفط المياه بالشوارع

أمطار غزيرة على مدن ومراكز وقرى الدقهلية وتوقف حركة الصيد

ترشيحاتنا

على الريق.. ماذا يفعل الجزر لمريض السكر؟

كاف يخطر الأهلى بمواعيد مبارياته الأفريقية الثلاث.. رسميا

كيفية الصيام لأفراد طاقم الطائرة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس وموعد انتهاء موجة عدم الاستقرار

الصلاة جالسا على الكرسي.. لمن تجوز وكيفيتها؟

القبض على أبو وردة .. آسيوي صور موظفة سعودية وهو يتحرش بها .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان رمادى ملفت.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

تحسن الطقس بالبحيرة وتواصل شفط مياه الأمطار من الشوارع والمدارس

بمكياج صاخب.. بسمة تستعرض جمالها على إنستجرام