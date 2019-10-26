تحسن الأحوال الجوية بالقليوبية.. واستمرار رفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية، تحسنا نسبيا في حالة الطقس، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على معظم أنحاء المحافظة، فيما تمكن فريق الأزمات والكوارث بالوحدات المحلية بقها وطوخ وقليوب من شفط المياه الناتجة عن سقوط الأمطار من على الطريق السريع وداخل شوارع المدينة.



ونوه شركة مياه القليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد العضو المنتدب إلى انتشار معدات الشركة في النقاط الساخنة لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار.



من جانبه أصدر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد حفاظا على أرواح المواطنين.



وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات التي جرى استدعاؤها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار عمل معدات وسيارات الشركة حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته.



وأشار المحافظ إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته، للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.

