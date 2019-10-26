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شاهد.. اجتماع قيادات الجيش اللبناني لمناقشة استمرار التظاهرات في الشارع

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:00 م
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
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هاني حسين
اجتمع قيادات الجيش اللبناني، لمناقشة الأوضاع الراهنة في ضوء استمرار التظاهرات في الشارع اللبناني، وتناول الاجتماع بحث الإجراءات الرامية إلى حفظ استقرار لبنان وأمن المواطنين، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وانطلقت مظاهرات، اليوم السبت، تحت عنوان سبت الساحات، وتزايدت دعوات التظاهر في لبنان مطالبين بإسقاط الحكومة معلنين رفضهم لبيان حسن نصر الله.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية ترصد استمرار المظاهرات في لبنان للمطالبة بالإصلاحات.

وانتشرت مظاهرات حاشدة في أرجاء لبنان، بعد أن سيطر الغضب على الشعب اللبناني بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وفشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول جذرية لها.

وخرج اللبنانيون للمطالبة بوقف فرض الضرائب وإيجاد حلول عملية للأزمة الاقتصادية، وامتد الأمر للمطالبة برحيل الحكومة.

وعبر سعد الحريري ، رئيس الحكومة اللبنانية في كلمة للشعب اللبناني، عن تفهمه للغضب الشعبي، واعترف بوجود أخطاء.
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