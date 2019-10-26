الداخلية: ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط ٥٧٦٣ مخالفة مرورية متنوعة.



وجاء ضمن المخالفات ١٤٣٥ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و٢٠٠ مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و٢٤ دراجة نارية مخالفة، و٢٩ مخالفات "موقف عشوائى"، و٤٣ مخالفة شروط الترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.