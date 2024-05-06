السنوار لن يطلق سراح الرهائن.. إسرائيل: أهداف حربنا في غزة لم تتغير

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحرب في غزة مستمرة بنفس الأهداف وهي إطلاق سراح جميع الرهائن وهزيمة حماس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، قال كاتس إن زعيم حركة حماس يحيى السنوار لا ينوي إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، حتى لو أفرغت إسرائيل سجونها من الأسرى الفلسطينيين.

وكتب كاتس في منشور على منصة “إكس”: “يُعتقد أن العالم سيضغط على إسرائيل لوقف الحرب دون قيد أو شرط، وستكون حماس قادرة على الاستمرار في حكم غزة – بينما تحتجز الرهائن كورقة مساومة – مع القدرة على مواصلة حرب غزة”.

ولفت إلى أن الهجوم الصاروخي الذي شنته حماس على معبر كرم أبو سالم كان “تذكيرا بمن هي منظمة حماس النازية" على حد قوله.