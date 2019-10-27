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برلمان

طلب إحاطة بشأن تأخر إنشاء قسم شرطة في الشرقية بعد موافقة الوزارة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
حسن السيد عضو مجلس
حسن السيد عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
أعلن حسن السيد عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن عدم تنفيذ إنشاء حي ثالث وقسم شرطة بمحافظة الشرقية.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة 1500 متر منذ عامين من قبل وزير التنمية المحلية لإنشاء حي ثالث وقسم شرطة داخل محافظة الشرقية، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ الموافقة التي صدرت من الوزارة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قدم طلب الإحاطة لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة على هذا الأمر لتحقيق في شأنه وبيان أسباب تأخر العمل بعد موافقة الوزارة ووضع حلول عاجلة في هذا الأمر تصب في مصلحة المحافظة.
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