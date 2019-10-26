بـ فستان من الورود.. أروى تتألق بإطلالة أنيقة على إنستجرام

نشرت الفنانة أروى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقةوأطلت أروى، بفستان طويل من الورود باللون الموف الغامق، أوف شولدر، وأنتعلت حذاء بكعب عالى ليبرز جمال إطلالتها مع تسريحة شعر على طريقة ذيل الحصان وتتطاير بعض الخصلات بشكل يبرز نعوماتها وأنوثتهاوأختارت أروى، الميك اب باللون البينك الغامة والموف كأيشادو للعيون ليبرز جمالها مع أحمر شفاة باللون البينك الغامق، وأكملت إطلالتها بقرط طويل باللون الفضى ومجموعة من الأساور اللامعة