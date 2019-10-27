مع بدء الشتاء.. كيف يعاني المواطن في البحث عد دورة مياه عامة؟

اضطر الحاج محمد سليم، 65 عاما، للمشي طيلة 25 دقيقة للبحث عن دورة مياة، فطبيعة مرضه تفرض عليه تكرار عدد استعمال المرحاض، نظرا لإصابته بمرض السكر "في النهاية اضطريت أدخل دورة مياة بمقهي شبغي بالقرب من محطة مترو غمرة، لان مفيش دورات مياة عامة بالمنطقة".. ما حدث مع الحاج محمد، يتكرر مع آلالاف المواطنين يوميا وبالاخص مع بداية فصل الشتاء، ويعاني كبار السن من مشقة البحث عن دورة مياة هامة، حتي بات أغلبهم يخشي الخروج والتعرض لمواقف متعبة ومحرجة وقد تهدد صحتهم.



عدد مرضي السكر

ووصل عدد مرضى السكر فى مصر وصل إلى 39 مليون مصاب من النوع الثانى ومتوقع أن يصل إلى 82 مليون بزيادة 110%، و4 لـ 5 ملايين وفيات بسبب السكر عالميًا، تحت سن الـ60 عامًا وكل 6 ثوانٍ يتوفى مريض. كما كشف آخر إحصاء صادر عن الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكُلى أن عدد مرضى "الغسيل الكلوي" في مصر يبلغ نحو 60 ألف مريض ، إضافة إلى كبار السن الذين يزيد عددهم على 6 ملايين، وجميعهم يتعرضون لمواقف محرجة للغاية لعدم وجود دورات مياه سواء فى القاهرة أو غيرها من المحافظات.



عدد دورات المياة

وحسب آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد الحمامات العامة الموجودة على مستوى الجمهورية، يصل عددها إلى 1304 حمامات عامة في 27 محافظة، بينها 513 مخصصة للسيدات و791 للرجال، ويتركّز أكثرها في محافظة القاهرة، التي يوجد بها 224 حماما. وتخلو محافظتي الإسكندرية وجنوب سيناء من الحمامات العامة، بجانب وجود حمامين فقط في عاصمة السياحة محافظة الأقصر، التي يتوافد عليها مئات السياح من مختلف الدول وبالرغم من ارتفاع الكثافة السكانية في محافظة الجيزة، لا يوجد بها سوى 13 حماما عاما فقط.



الوضع بالمحافظات



أما محافظات الوجه البحري، فقد جاءت الدقهلية بعد بورسعيد من حيث عدد الحمامات العامة بها، حيث تحتوي على 150 حماما، وبورسعيد تحظى بـ158 حماما، أما في المركز الأخير، فقد جاءت الشرقية بـ39 حماما عاما.



وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلي، فقد استحوذت كل من محافظتي المنيا وسوهاج على العدد الأكبر من الحمامات العامة، حيث وجد بكل منهما 66 حماما، وجاءت محافظة قنا الأقل بعد محافظة الأقصر، حيث يوجد بها ستة حمامات، والأقصر حمامين فقط.



محافظة القاهرة

وحسب تصريحات خالد مصطفى المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، فأن عدد دورات المياه العمومية المفعّلة في محافظة القاهرة حوالي 44 دورة مياة، وذلك من أصل 175 دورة مياه في المحافظة التي يسكنها أكثر من 10 ملايين مواطن، بمتوسط دورة مياه عمومية واحدة لكل حوالي ربع مليون مواطن.



مخاطر صحية

ويتعرض كبار السن والمرضي لمخاطر عدم وجود دورات مياة عامة، وهو ما كشفه دكتور محمد عبدالمنعم، أستشاري المسالك البولية، أن عدم أستعمال دورات المياة وقت الحاجة، يعني حبس الفضلات والسموم داخل جسم الانسان وتراكم الاملاح والالتهاب وربما حدوث حصوات كلوية وانسداد الحالب والتدخل الجراحي، وقد يصل الامر للفشل الكلوي".



دور البرلمان

فيما عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم توافر عدد كافي من دورات المياه العامة داخل المدن والقري وعلي الطرق العامة.



بالمحافظات

وقال "مكرم " إنه لا جدال حول أن أحد عناصر التقييم لرقي الأمم هو المحافظة على البيئة وسهولة توافر مقتضيات الحياة اليومية ومنها توافر دورات مياه صحية مرضية في متناول الزائرين داخل المدن والقري أو علي الطرق للمسافرين إضافة إلي ذلك عدم الإتاحة قد يسبب آلام مبرحة والإمساك بها لوقت طويل قد يضاعف أمراض الكلي والجهاز الهضمي.



أزمة "الفيفا"

"لدينا تجربة حزينة لم توقظنا من غفلتنا وهو رأي اللجنة المكلفة من الفيفا لتقييم استعداد مصر لتنظيم كأس العالم عام 2010 كانت أولي أسبابها رفضها لإقامة البطولة في مصر عدم توافر عدد كافي من دورات المياه المناسبة في الأماكن العامة في المدن المخطط لإقامة البطولة بها فما بالنا بالقري والمدن، وهذا الأمر يهم الجميع وانعدامه يشكل مخاطر كثيرة علي المواطنين سواء من الناحية العامة أو الصحية".. حسبما اوضح عضو مجلس الشعب



وتم التوافق علي دعم هذا الملف وتطويره، ولكن توجد بعض التخوفات فى أنه عندما يتم وضع أشياء ثمينه في دورات المياه العامة يتم سرقتها، وأن يتم تخصيص موظف يتولي إدارة الحمام العام وتنظيفه.

