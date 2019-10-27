وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان: امتحان عام وشهادة بورد مصري للخرجيين.. ووضع شروط لتقليل أعدادهم .. ومعايير لحل مشاكل شهادة المعادلات

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة نقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندي، والسكرتير العام الدكتور محمد بدوي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر ۲۰۱۹، بالقاعة الكبرى مبنى دار الحكمة - جاردن سيتي بالقاهرة في تمام الساعة الثانية ظهرا.



قال الدكتور مجدي بيومي، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، ان الجمعية العمومية ستعقد يوم 8 نوفمبر 2019، والتي تم الاعلان عنها، لتناقش التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، ومشروع بتعديلات قانون مزاولة المهنة وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب، بالاضافة الي معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل، و معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج البلاد.



مشروع بتعديلات قانون مزاولة المهنة وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب:-



واكد بيومي في تصريحات لـ"صدي البلد" انه يجب تغير قانون مزاولة المهنة لطب الاسنان، لان التسجيل للحصول علي تراخيص المزاولة مفتوح دون اي قيود او شروط تضمن استمرار جوده تعليم الخرجيين، مضيفا انه تم وضع مشروع قانون منذ 5 سنوات تقريبا، لزيادة امتحان عام يقيس مستوي للخريجين للجامعات الخاصة والحكومية، بالاضافة الي عمل شهادة بورد مصري للاطباء الاسنان وهو غير موجد الان.



معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل:-



واضاف وكيل الاطباء الاسنان، ان من يجتاز الامتحان يسجل بالنقابة ويتم عمل تراخيص مزاولة المهنة، وبذلك نستطيع تحديد شروط التسجيل بالنقابة وتراخيص المهنة، وخاصة بعد عمل عدة اجتماعات علي هامش اجتماع النقابة في شهر سبتمبر مع بعض المسؤولين عن الجامعات الخاصة لتحديد اعداد الخريجين علي مستوي الجمهورية لان الاعداد في تزايد مستمر وبالفعل سيؤثر سلبا علي مستقبل مهنة طب الاسنان في مصر.



واشار بيومي، ان بالفعل مقبيلن علي كارثة محققه بسبب اعدا الخريجين الزائدة، مضيفا انه يوجد محادثات مع وزير التعليم العالي في ذلك الشأن واقتنع بالفعل بتقليل الاعداد، وفي العام الماضي قللت بنسبة 25% ويليها العام القادم بنسبة 25% ثانية، الا ان ذلك غير كافي.



مضيفا الي ذلك انه يوجد دراسة اكتوارية جاري عملها من النقابة بعدد الخارجين واحتياجات سوق العمل، بما لايزيد عن 5000 طبيب اسنان سنويا ، ويتم عمل اليه مشتركة بين النقابة ووزارة التعليم والعالي والمجلس الاعلي للجامعات وينظر بذلك العدد كل 5 سنوات لتحديد اعداد الخرجين من طب الاسنان.



اليات تسجيل الجامعات الخاصة:-



واوضح وكيل الاسنان، انه لا يوجد مشكله مع الجامعات الخاصة ولكن تكمن في اعداد الخرجين منها، ولم تبقي بالجامعات الخاصة فقط بل اصبحت مع الحكومية ايضا، مضيفا ان حتي الان اعضاء هيئة التدريس بكليات الاسنان بالجامعات الخاصة اقل بكثير من عدد الطلاب ولايوجد نسبة وتناسب يبن كلا منهما، مضيفا ان قله اعضاء هيئة التدريس يجعل الخريج ليس علي المستوي الكافي من التعليم، وليس من الصحيح ان يؤتمن علي صحة المواطن، وسيتم تحديد اعداد هيئة التدريس لاي جامعة سواء خاصة او حكومة، بحيث لايؤثر علي وجوده التعليم الخاصة بالخريجين.



وبالنسبة للخريجين للجامعات خارج البلاد:-



اوضح بيومي، انه سيتم وضع معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج البلاد، لان هناك الكثير من الدول كاكرنيا و رومنيا وليبيا والسودان، وبعض الدول الاخري، لاتمتلك الجامعات بها جوده كافية للتعليم، مضيفا ان الكارثة تكمن في معادلة شهادة تلك الجامعات، والتي تتساوي بالخريجين بثانوية عامة ادبي بمصر، مضيفا ان في تلك الدول لايشطرتوا مجاميع عالية بالثانويه العامه، وبيأخذوا مجاميع متدنية بحوالي 50 % او 60%، وممكن ان يكون الطالب خريج ادبي وليس علمي ويتم حصوبة علي الشهاده ويتم معادلتها ويصبح بعد ذلك طبيب اسنان دون مشكله.



وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة نقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندي، والسكرتير العام الدكتور محمد بدوي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر ۲۰۱۹، بالقاعة الكبرى مبنى دار الحكمة - جاردن سيتي بالقاهرة في تمام الساعة الثانية ظهرا.



ويبدأ التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهر، وسيتم غلق باب التسجيل الساعة الثانية ظهر اليوم.



وتناقش الجمعية العمومية، بنود جدول الأعمال التالية:-

1 - التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.

2 - مشروع بتعديلات قانون مزاولة المهنة وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب.

3- معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية وبحث آليات تنظيم

الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.

4- معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج البلاد.

