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فن

بـ الأبيض والأسود.. شاهد| هند صبرى فى أحدث ظهور لها

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:24 م
هند صبرى
هند صبرى
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سيد احمد
نشرت الفنانة هند صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت هندي صبري بالأبيض والأسود ونالت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - قلبى - عسل والله

وقدمت هند صبري العديد من الأعمال الناجحة على مدار الفترة الماضية منها "نورا تحلم"، والذي فاز بالعديد من الجوائز خلال مشاركته في المهرجانات الكبرى.
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