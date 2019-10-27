رقم كبير جدا.. سوريا الديمقراطى تكشف عدد معتقلي داعش داخل سجونها ..شاهد

كشف رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، عن عدد الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش والمحتجزين داخل السجون التابعة لقواته في شمال شرق سوريا.





وأوضح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المحتجزين من الدواعش داخل السجون من جنسيات أجنبية وعربية.





ونوه الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، بأن عدد الدواعش يصل إلى 11 ألفا، إلى جانب 20 ألف سيدة من زوجات عناصر التنظيم الإرهابي.



