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رقم كبير جدا.. سوريا الديمقراطى تكشف عدد معتقلي داعش داخل سجونها ..شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:53 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، عن عدد الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش والمحتجزين داخل السجون التابعة لقواته في شمال شرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المحتجزين من الدواعش داخل السجون من جنسيات أجنبية وعربية.

ونوه الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، بأن عدد الدواعش يصل إلى 11 ألفا، إلى جانب 20 ألف سيدة من زوجات عناصر التنظيم الإرهابي. 

وأكد أن أردوغان الداعم الأول لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، مشيرا إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الميليشيات التركية في الذبح والتمثيل بجثث المدنيين السوريين في شمال شرق سوريا هو المتبع لدى داعش.
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